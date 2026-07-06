Пока вы спали: условие для выживания Европы и удар РФ по Киеву

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ВС РФ нанесли ответный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве

В ночь на 6 июля Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на территории Украины. Эти действия стали ответом на атаки по гражданской инфраструктуре РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По информации, опубликованной со ссылкой на Минобороны России, под удар попали предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

Также были поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Англия сыграет с Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

Сборная Англии успешно преодолела стадию 1/8 финала чемпионата мира, обыграв на выезде команду Мексики и оформив путевку в следующий раунд турнира. Об этом сообщает Газета.ру.

Англичане сделали серьезную заявку на победу еще в первом тайме благодаря дублю Джуда Беллингема, однако хозяева сумели сократить отставание усилиями Хулиана Киньонеса. Несмотря на удаление Джарелла Куансы во второй половине встречи, команда Англии увеличила преимущество после реализованного Гарри Кейном пенальти и удержала победный счет 3:2.

В четвертьфинале турнира англичане встретятся со сборной Норвегии. Скандинавы вышли в следующую стадию, обыграв Бразилию со счетом 2:1.

Победу норвежцам принес дубль Эрлинга Холанда, который отличился в концовке встречи, а единственный мяч бразильцев уже в компенсированное время с пенальти забил Неймар.

В Циндао открылись учения России и Китая "Морское взаимодействие - 2026"

В китайском городе Циндао официально стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2026», которые продлятся до 13 июля в акватории Желтого моря. Об этом сообщает ТАСС.

На церемонии открытия представители командования двух стран подчеркнули, что маневры имеют исключительно оборонительную направленность и не ориентированы против каких-либо третьих государств.

В ходе учений экипажи кораблей России и Китая отработают совместные спасательные операции, задачи противолодочной и противовоздушной обороны, а также проведут артиллерийские стрельбы и тренировку по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки.

Севастополь остался без электроснабжения после атаки ВСУ

В Севастополе временно прекратилась подача электроэнергии после атаки на энергетическую инфраструктуру за пределами города. Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора Михаила Развожаева, на объектах энергетики введен особый режим работы, а социально значимые учреждения переведены на резервные источники электроснабжения.

Специалисты уже приступили к восстановительным работам и принимают меры для скорейшего возобновления подачи электричества потребителям.

Фицо: выживание Европы зависит от единства Запада и Востока

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будущее Европы зависит от сотрудничества и единства между Западом и Востоком, а не от конфронтации. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению главы словацкого правительства, риторика европейских стран о противостоянии с Россией является проявлением страха и своеобразным защитным механизмом.

Фицо также призвал Словакию сохранять приверженность своим традиционным ценностям, подчеркнув, что нынешний кризис требует поиска путей для диалога и взаимодействия, а не дальнейшего углубления разногласий.