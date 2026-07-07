В НАТО запаниковали из-за состояния Трампа перед саммитом

На Западе растут опасения, что предстоящий саммит НАТО в Анкаре, который стартует сегодня, 7 июля, может завершиться дипломатическим скандалом из-за эмоционального состояния президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

«В ходе тревожных кулуарных разговоров на прошедшей неделе многие чиновники признались: они не уверены в том, что мероприятие пройдет гладко, учитывая скверное настроение американского лидера», — пишет издание.

На фоне ожиданий саммита наблюдатели отмечают попытки союзников Вашингтона избежать конфронтации с главой Белого дома. Ранее газета The Daily Telegraph сообщала, что повестку мероприятия могут скорректировать, уделив меньше внимания украинскому вопросу, чтобы не вызывать дополнительного раздражения у Дональда Трампа.

Трамп отправился на саммит НАТО в «скверном настроении»

Несмотря на опасения, Белый дом официально подтвердил, что на полях саммита, который продлится до 8 июля, запланирована встреча президента США с Владимиром Зеленским.