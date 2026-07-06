Трамп вновь поглумился над одним из экс-президентов
Президент США Дональд Трамп опубликовал сфальсифицированное изображение бывшего главы государства Барака Обамы и его жены Мишель. На фото супруги машут рукой перед трапом самолёта Air Force One, который покрыт граффити, сообщает Associated Press.
На борту самолёта нанесены лозунг предвыборной кампании демократов «Да, мы можем», фамилия «Обама» и аббревиатура BLM. Также присутствует надпись на арабском языке «альхамдулиллах».
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Использование граффити в данном контексте расценивается как закодированное послание, отсылающее к теме преступности и упадка городов, пишет издание.
Это не первый случай публикации Трампом изображений с расовым подтекстом. До этого он уже размещал пост, где чета Обама была изображена в виде приматов. Прошлый материал удалили после критики со стороны представителей обеих партий.
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