Трамп вновь поглумился над одним из экс-президентов

Президент США Дональд Трамп опубликовал сфальсифицированное изображение бывшего главы государства Барака Обамы и его жены Мишель. На фото супруги машут рукой перед трапом самолёта Air Force One, который покрыт граффити, сообщает Associated Press.

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На борту самолёта нанесены лозунг предвыборной кампании демократов «Да, мы можем», фамилия «Обама» и аббревиатура BLM. Также присутствует надпись на арабском языке «альхамдулиллах».

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Использование граффити в данном контексте расценивается как закодированное послание, отсылающее к теме преступности и упадка городов, пишет издание.

Это не первый случай публикации Трампом изображений с расовым подтекстом. До этого он уже размещал пост, где чета Обама была изображена в виде приматов. Прошлый материал удалили после критики со стороны представителей обеих партий.

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