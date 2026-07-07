Активная фаза украинского конфликта может завершиться в 2026 году. Такое заявление сделал руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «РБК-Украина».

«Шансы есть, и весной был очень хороший темп переговоров», — подчеркнул он.

Буданов заявил, что перед мирным урегулированием конфликт обычно достигает пика эскалации, после чего начинается разрядка. Он также подчеркнул, что территориальные компромиссы со стороны Украины невозможны.