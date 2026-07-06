Хакеры взломали электронную почту сотрудников британского МИДа

Кибермошенники получили доступ, в том числе к переписке чиновников министерства за рубежом. Кроме того, часть логинов и паролей даёт доступ к системам Национальной службы здравоохранения, поставщиков энергии и ключевых дистрибьюторов лекарств. Данные выставили на продажу на форумах в даркнете, цена на них достигает 60 тысяч долларов.

Как пишет The Telegraph, атака на учётные записи продолжается.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании призвал организации, которые могут попасть под удар, провести аудит компьютерных сетей и немедленно изолировать любые взломанные устройства. Издание отмечает, что в коде хакерской программы есть фрагменты на русском языке. Вместе с тем доказательств причастности Москвы к этому взлому нет.