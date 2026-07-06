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Хакеры взломали электронную почту сотрудников британского МИДа

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Кибермошенники получили доступ, в том числе к переписке чиновников министерства за рубежом. Кроме того, часть логинов и паролей даёт доступ к системам Национальной службы здравоохранения, поставщиков энергии и ключевых дистрибьюторов лекарств. Данные выставили на продажу на форумах в даркнете, цена на них достигает 60 тысяч долларов.

Хакеры взломали электронную почту сотрудников британского МИДа
© Global Look Press

Как пишет The Telegraph, атака на учётные записи продолжается.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании призвал организации, которые могут попасть под удар, провести аудит компьютерных сетей и немедленно изолировать любые взломанные устройства. Издание отмечает, что в коде хакерской программы есть фрагменты на русском языке. Вместе с тем доказательств причастности Москвы к этому взлому нет.