Стало известно, когда Трамп свяжется с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует связаться с главой российского государства Владимиром Путиным после того, как 8 июля обсудит на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре урегулирование украинского конфликта.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США высокого ранга.

"Должностное лицо США высокого ранга заявило, что Трамп, вероятнее всего, после разговора с Зеленским продолжит обсуждение с Путиным", - говорится в материале.

По словам американского чиновника, слова которого приводятся в публикации, Трамп планирует поговорить с Зеленским о том, как можно "прекратить войну".

"Президент считает очень срочным попытаться положить этому конец", - добавило должностное лицо США.

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Как сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, Путин в телефонном разговоре с Трампом отметил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта на основе российских подходов. Он добавил, что президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля.

Белый дом и Госдепартамент пока не ответили на запросы ТАСС относительно разговора лидеров.