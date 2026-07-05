Бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024) Йенс Столтенберг считает, что Германия находится на пути превращения в военную державу.

"Это правильно, и я это приветствую", - ответил он в интервью журналу Der Spiegel на замечание о том, что у ФРГ скоро может появиться новая роль в НАТО.

"Я хорошо помню время, когда ваша страна по расходам на оборону занимала четвертое место после США, Великобритании и Франции. Это радикально изменилось", - утверждал Столтенберг.

Экс-генсек НАТО предупредил альянс о распаде

"Германия находится на пути превращения в важную военную державу", - отметил он, заявив, что значительный вклад в такую трансформацию якобы внес министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о стремлении властей ФРГ превратить Бундесвер в сильнейшую конвенциональную армию в Европе.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Германия в милитаристском угаре забыла о той трагедии, которой обернулись ее прошлые попытки стать "главной военной силой Европы".