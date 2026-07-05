В Европе раскритиковали Каллас из-за нового заявления о России
Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с критикой намерения верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас ввести новый пакет антироссийских санкций.
Он прокомментировал ее заявление на своей странице в социальной сети X.
Как отмечает Мема, Европа предприняла попытку добиться победы над Россией с помощью Украины, но потерпела неудачу.
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Ранее стало известно, что зацикленность Каллас на России начала вызывать опасения у евродипломатов. Уточняется, что Каллас «раздражала своей прямотой» членов Еврокомиссии и лидеров сообщества.