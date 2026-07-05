Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с критикой намерения верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас ввести новый пакет антироссийских санкций.

Он прокомментировал ее заявление на своей странице в социальной сети X.

«Я не понимаю, почему человек из страны с населением 1,33 миллиона человек (Эстония) должен возглавлять европейскую дипломатию. На данном этапе Европа должна извиниться перед Россией и работать над поиском дипломатического решения по Украине», — написал политик.

Как отмечает Мема, Европа предприняла попытку добиться победы над Россией с помощью Украины, но потерпела неудачу.

Угроза для Каллас: в Брюсселе заговорили о ликвидации дипломатии ЕС

Ранее стало известно, что зацикленность Каллас на России начала вызывать опасения у евродипломатов. Уточняется, что Каллас «раздражала своей прямотой» членов Еврокомиссии и лидеров сообщества.