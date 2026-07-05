«Фиаско оппозиции»: Фицо высказался об итогах референдума об отмене его выплат

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал итоги референдума о лишении его пожизненных выплат.

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Соответствующее заявление глава правительства Словакии сделал в ходе пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в воскресенье.

По словам Фицо, состоявшийся накануне референдум представляет собой не что иное, как «фиаско оппозиции». Он объяснил это тем, что оппозиционеры решили организовать референдум из ненависти, и они задали вопросы, которые можно решить обычными законами в парламенте.

Словацкий премьер назвал потраченные на организацию референдума деньги выброшенными на ветер.