«Фиаско оппозиции»: Фицо высказался об итогах референдума об отмене его выплат
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал итоги референдума о лишении его пожизненных выплат.
Соответствующее заявление глава правительства Словакии сделал в ходе пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в воскресенье.
По словам Фицо, состоявшийся накануне референдум представляет собой не что иное, как «фиаско оппозиции». Он объяснил это тем, что оппозиционеры решили организовать референдум из ненависти, и они задали вопросы, которые можно решить обычными законами в парламенте.
Словацкий премьер назвал потраченные на организацию референдума деньги выброшенными на ветер.
«Явка была катастрофически низкой, это полное фиаско», - заключил глава словацкого правительства.