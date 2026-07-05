В крупном областном центре Украины произошли взрывы

В Днепропетровске, который находится под контролем киевского режима на Украине, 5 июля прогремела серия взрывов. Как сообщает агентство Укринформ, инцидент произошёл на фоне объявленной в Днепропетровской области воздушной тревоги, которая была активирована в регионе ранее.

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Официальные подробности о характере и масштабе повреждений пока не раскрываются. Местные жители сообщают о сильном задымлении в районе объекта.

Информация о возможных пострадавших уточняется, экстренные службы работают на месте происшествия. Подробности о типе вооружения и точном количестве взрывов не приводятся.