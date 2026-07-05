Американский политолог Эндрю Корыбко посоветовал Польше принять участие в денацификации Украины. Его слова приводятся в статье на платформе Substack.

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Он обратил внимание на то, что отношения Украины и Польши недавно в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации нацистских преступников Киевом. В этой связи Корыбко отметил, что сегодняшняя Украина со своей идеологической политикой может представлять серьезную угрозу для безопасности Польши в будущем.

«Денацификация Украины отвечает интересам Польши, и она могла бы добиться ее без единого выстрела. Все, что от Варшавы требуется, — это немедленно перестать быть транзитером для 90 процентов украинского военно-технического импорта из НАТО», — говорится в тексте публикации.

Корыбко предположил, что если бы Польша заранее предъявила ультиматум Украине и проявила твердость, то Киеву осталось бы только подчиниться.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман анекдотом ответил на заявление о разделе Украины Польшей и Румынией. До этого эксперт Станислав Крапивник заявил, что Польша может претендовать на территории Западной Украины, включая Луцк, Львов и Волынь.