Нетаньяху заявил, что у Израиля есть союзники помимо Соединенных Штатов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль пользуется поддержкой не только Соединённых Штатов, но и других государств.

«У нас есть другие друзья. Например, небольшая страна Индия, в которой проживают 1,4 млрд человек. Там у нас огромная поддержка», — сказал Нетаньяху в интервью Fox News.

При этом премьер-министр отметил, что президент США Дональд Трамп является величайшим другом Израиля среди всех американских лидеров.

Ранее Нетаньяху заявил, что между Израилем и Соединёнными Штатами нет разногласий по политическим вопросам, в том числе в отношении Ирана.

Также премьер-министр Израиля заявлял о намерении вместе с Соединёнными Штатами «защищать свободу» в мире.