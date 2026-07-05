Нетаньяху заявил, что у Израиля есть союзники помимо Соединенных Штатов

Нетаньяху заявил, что у Израиля есть союзники помимо Соединённых Штатов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль пользуется поддержкой не только Соединённых Штатов, но и других государств.
При этом премьер-министр отметил, что президент США Дональд Трамп является величайшим другом Израиля среди всех американских лидеров.
Ранее Нетаньяху заявил, что между Израилем и Соединёнными Штатами нет разногласий по политическим вопросам, в том числе в отношении Ирана.
Также премьер-министр Израиля заявлял о намерении вместе с Соединёнными Штатами «защищать свободу» в мире.