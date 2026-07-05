Нетаньяху заявил об отсутствии разногласий между Израилем и США по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что между Израилем и США нет разногласий по политическим вопросам, в том числе в отношении Ирана.

«Я не думаю, что есть разногласия», — заверил он в эфире телеканала Fox News, говоря об отношениях двух стран.

По словам Нетаньяху, Израиль и Соединённые Штаты остаются союзниками, а их цели в отношении Ирана совпадают.

«Думаю, что настоящий вопрос в том, различаются ли у нас цели в отношении Ирана. И ответ — «нет», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что обе страны добиваются отказа Тегерана от программы создания ядерного оружия, вывоза обогащённого материала и демонтажа объектов по обогащению урана.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил о намерении вместе с Соединёнными Штатами «защищать свободу» в мире.

Также портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что в окружении президента США Дональда Трампа усиливается скептическое отношение к Нетаньяху.