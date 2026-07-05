Ландтаг в Шверине, столице Мекленбурга-Передней Померании, должен вызвать Владимира Зеленского в ФРГ с тем, чтобы он дал разъяснения по делу о подрыве «Северных потоков», заявила в соцсети Х основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.

Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на трубопроводах украинцу Сергею К. Обвинение считает, что он и его пособники действовали по поручению государственных органов Украины.

Вагенкнехт разъяснила, что необходимо подробно разобраться в вопросе, выяснить, было ли это военное преступление одобрено властями Украины.

Появились новые детали в расследовании диверсии на «Северных потоках»

Политик признала, что не понимает, каким образом правительство Германии, в случае получения положительного ответа, сможет объяснить немецким налогоплательщикам, почему продолжает перечислять преступникам миллиарды евро из налоговых средств.

«Для разъяснений ландтаг в Шверине также должен вызвать Зеленского», — подчеркнула основательница партии.

По ее мнению, следственная комиссия земельного парламента обязана выяснить все обстоятельства дела, разобраться в том, правильно ли правительство отреагировало в 2022 году на теракт.

Ранее Вагенкнехт сообщила, что рассматривает газопроводы как инструмент поддержания мира и обеспечения дешёвым сырьём немецкой промышленности.

По ее мнению, теракты на трубопроводах являются частью стратегии США по глобальной деиндустриализации Европы.