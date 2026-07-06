В Тегеране началось всеобщее траурное шествие прощания с Али Хаменеи

С раннего утра жители и гости иранской столицы вышли на центральные улицы, чтобы проводить в последний путь верховного лидера Али Хаменеи.

В Тегеране утром 6 июля сотни тысяч человек вышли на центральные улицы, чтобы участвовать в траурном шествии с гробом погибшего верховного лидера Али Хаменеи, передает ТАСС.

Колонна с телом религиозного и политического лидера начала движение от улицы Энгелаб к площади Азади, где горожане могут проститься с ним.

После завершения церемонии в столице гроб с телом Али Хаменеи отправят в город Кум, который считается главным религиозным центром страны. Там прощание с верховным лидером продолжится.

На траурное шествие в иранскую столицу прибыли люди из разных регионов и из-за рубежа. На улицах Тегерана заметны делегации практически всех 31 провинции страны, что подчеркивает всенародный характер прощания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тегеране 3 июля стартовали траурные мероприятия по погибшему верховному лидеру Али Хаменеи во внутреннем дворе комплекса Мосалла имама Хомейни.

Многодневная церемония прощания с Али Хаменеи в мавзолее Имама Хомейни собрала политических и религиозных деятелей со всего мира.

Жители Тегерана в воскресенье у гроба Али Хаменеи провели массовую коллективную молитву.