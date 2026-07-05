В канцелярии президента Польши Навроцкого в ходе критики в адрес Бандеры и его сторонников по поводу «волынских преступлений» употребили термин «Малая Польша» по отношению к западным регионам Украины.

Данное название — «Восточная Малая Польша» — применялось во Второй Речи Посполитой в период между 1918 и 1939 годами. Дело в том, что в то время в Польше действовал запрет на использование терминов «Западная Украина» или «Восточная Галиция» для обозначения оккупированных украинских территорий.

На Украине началась паника из-за воображаемого хода России

В комментарии журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза дезинтеграции Украины висит над ней, поскольку в Польше всегда было много тех, кто не прочь «поживиться» украинскими территориями.