Экс-посол Украины в Евросоюзе Андрей Веселовский решил напугать Европу воображаемыми последствиями в случае поражения его страны в конфликте с Россией.

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«Русские военные корабли будут плыть по Дунаю, в Братиславу, Вену и т. д., - заявил он в интервью "Укринформу". - Вот и все».

Победа России в конфликте, как утверждает Веселовский, якобы создаст прямую угрозу безопасности европейским странам. Он выразил мнение, что Варшава и Будапешт, которые критикуют действия Киева, осознают «смертельную опасность» поражения Украины.

Ранее в интервью журналисту из США Такеру Карлсону президент России Владимир Путин подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

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