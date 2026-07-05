В Британии на свалке нашли секретные военные документы

Секретные документы минобороны Британии были найдены на свалке недалеко от крупнейшей военной части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Sun on Sunday.

Инцидент произошел в графстве Северный Йоркшир. Случайный прохожий обнаружил документы, когда шел мимо свалки, находящейся в 4 км от базы Кэттерик. Там размещены 13 тысяч военных.

Бумаги содержали личные данные военнослужащих, сведения об оружии, смене караула, нарушениях правил безопасности, а также протоколы реагирования на экстренные ситуации.

Военная полиция начала расследование. Представитель минобороны заявил, что, по предварительным данным, в документах не было «секретной информации об оперативной обороне».

В конце прошлого года похожий случай произошел в Польше.