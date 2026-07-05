В США раскрыли, кто в Китае стал «глазами и ушами» Си Цзиньпина

Председатель КНР Си Цзиньпин, в преддверии вероятного четвертого срока, поручил своему ближайшему партийному соратнику Цай Ци курировать отбор новых партийных кадров, пишет обозреватель Крис Бакли в статье для The New York Times.

По его данным, Ци занимает пост секретаря Секретариата Коммунистической партии Китая (КПК), в его обязанности входит контроль за идеологической лояльностью новых кадров.

Публицист пояснил, что Ци вошел в ближайшее окружение будущего лидера Китая во времена их совместной работы в восточных провинциях страны.

Бакли уточнил, что соратник Си Цзиньпина не всегда считался жестким аппаратным чиновником — в 2000-х он вел популярный аккаунт в китайской соцсети Weibo и ратовал за открытость партии.

В последние месяцы полномочия политика расширились — он возглавил Центральную партийную школу, где готовят будущих руководителей страны.

«Ци, вероятно, входит в очень узкий круг людей, которые могут готовить для Си Цзиньпина досье на чиновников», — процитировал обозреватель бывшего старшего директора по Китаю в Совбезе США Джулиана Гевирца.

Известный китайский журналист Дэн Юйвэнь отметил, в свою очередь, что Цай Ци при любых обстоятельствах сохранит руководство Центральной партийной школой и останется главным кадровым «фильтром» главы КНР — его «глазами и ушами».