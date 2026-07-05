Аэропорт Катании на Сицилии приостановил приём рейсов из-за извержения вулкана Этны. Об этом сообщило итальянское телевидение.

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Ограничения, как ожидается, могут быть пересмотрены вечером. Вылеты из Катании пока что не отменяют. Вулкан активизировался в конце июня. По информации итальянских учёных, в воскресенье утром Этна выбросил в воздух столб пепла высотой в 1,5 км.

Этна — самый высокий действующий вулкан Европы, расположенный на восточном побережье Сицилии. Его высота составляет около 3350 метров, однако она постоянно меняется из-за вулканической активности. Этна извергается регулярно, иногда несколько раз в год, что создаёт серьёзные проблемы для авиасообщения в регионе.

Вулканический пепел представляет особую опасность для авиационных двигателей, поэтому при его выбросах аэропорты вынуждены приостанавливать работу.

Аэропорт Катании имени Винченцо Беллини является вторым по загруженности аэропортом Сицилии и обслуживает миллионы пассажиров ежегодно. В прошлые годы извержения Этны уже приводили к многодневным перерывам в работе аэропорта, что вызывало серьёзные неудобства для путешественников и экономические потери для региона.