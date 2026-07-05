Макрон собирается совершить «исторический» визит в одну страну

Французский лидер Эмманюэль Макрон собирается посетить Сирию, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на сирийские власти. Точные даты поездки пока не раскрываются.

Если это произойдет, то Макрон станет первым западным лидером, который посетит Сирию после прихода к власти Ахмеда аш-Шараа в конце 2024 года. Кроме того, это также будет первый визит главы Пятой республики в эту страну со времен Николя Саркози в 2009 году.

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Ахмед аш-Шараа 29 января 2025 года объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как предполагается, продлится 4-5 лет.