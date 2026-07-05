Новый верховный лидер Ирана пропустил похороны своего отца

Действующий лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появился на похоронах своего отца — легендарного аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате удара ВС США 28 февраля 2026 года, пишет обозреватель Патрик Уинтур в статье для Guardian.

По его словам, гробы Хаменеи и его близких (дочери, зятя, невестки и 14-месячной внучки) были выставлены в зале, в который были приглашены иранские чиновники и иностранные делегации.

Автор статьи отметил, что церемония похорон широко освещалась в иранских СМИ. На кадрах, представленных журналистами, трое сыновей Али Хаменеи — Мостафа, Мейсам и Масуд — молились у его гроба и у гробов ещё четырёх членов семьи.

Вместе с тем, Моджтаба, сменивший отца на посту верховного лидера страны, — на церемонии не появился, констатировал Уинтур.

Публицист уточнил, что новый верховный лидер после начала конфликта с США ни разу не появлялся на публике, массмедиа не представили ни одной его фотографии.

Ранее сообщалось, что иранские СМИ время от времени упоминают Моджтабу. Короткая, обрывочная информация позволяет понять, что сын Хаменеи получил ранения во время атаки в конце февраля и, предположительно, вынес тела родственников из разрушенного здания.

Кроме того, стало известно, что верховный лидер поддерживает связь с правительством Ирана посредством курьеров — передает записки с указаниями, послания.