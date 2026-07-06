Наживший миллиарды Трамп превратил пост президента в доходное местечко

Увеличение состояния Трампа еще на 2 миллиарда долларов предвещает рост политических махинаций по всему Западу. Поскольку избиратели там поддерживают лидеров, которые беззастенчиво монетизируют государственные должности, эксперты говорят, что этический кодекс рушится.

Дональд Трамп пришел к власти в 2017 году после десятилетий банкротств и неудач в бизнесе, говорится в аналитическом тексте The Guardian. Да, он был богат, но его последнее финансовое заявление, опубликованное на этой неделе, говорит о том, что он уйдет из Белого дома на миллиарды богаче.

За первый год своего второго президентского срока он заработал более 2 миллиардов долларов на отелях Трампа, полях для гольфа Трампа криптовалюте Трампа, часах Трампа, одеколоне Трампа, Библии Трампа и многом другом. Это означает, что Трамп добился того, чего не удавалось никому из его предшественников, по крайней мере, не в таких масштабах: превратил американское президентство в предприятие, приносящее доход.

Политики всегда обогащались, но наглость, с которой Трамп это делает, повышает вероятность нарушения этического кодекса, отмечает The Guardian. И не только в США. На Западе появляется лидер нового типа - политический мошенник.

Может показаться, что электорату трудно убедить в том, что государственная должность - это путевка в светскую жизнь, в то время как уровень жизни падает. Тем не менее, многие избиратели, похоже, готовы мириться с мошенничеством и даже рады вознаграждать его.

Лидер британской правой партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж воспользовался своей славой и влиянием, чтобы стать самым высокооплачиваемым членом парламента в Вестминстере, сохранив при этом имидж защитника угнетенных британцев. Он летает на частных самолетах благотворителя-миллиардера, как и австралийская популистка Полин Хэнсон, которая неоднократно нарушала правила декларирования доходов.

“На протяжении десятилетий существовало негласное понимание того, что использование государственной должности для личного обогащения сопряжено с политическими и репутационными рисками”, - говорит Туту Аликанте, юрист-правозащитник из США и эксперт по клептократии во всем мире. “Похоже, что эта сдержанность ослабевает”.

Аликанте добавляет: “Что сегодня кажется другим, так это наглость”. Этот переход напоминает ему о таких местах, как его родная Экваториальная Гвинея, где “коррупция стала желанной”, поскольку молодежь боготворит ярких клептократов, которые ездят на "Ламборгини" и общаются с моделями.

“Я беспокоюсь, что мы начинаем замечать отголоски того же явления в некоторых частях Запада, где политики, которые открыто монетизируют государственные должности, а также бизнесмены и влиятельные лица, которые вращаются вокруг них, воспринимаются некоторыми как символы успеха, а не как поучительные истории”.

С легкостью, которая была невозможна до появления криптовалюты, сторонники Трампа могут воспользоваться этим преимуществом, хотя некоторые, возможно, жалеют об этом.

Однажды назвав криптовалюту мошенничеством, Трамп по возвращении в Белый дом запустил свой собственный мем–коин – по сути, цифровую торговую карточку с его изображением и именем. Многие из тех, кто купил их, потеряли деньги, когда цена упала. Но, согласно раскрытым данным, Трамп заработал 635 миллионов долларов. Однако это только одна половина крипто-игры президента США. На днях сенатор-демократ Элизабет Уоррен осудила его “наглую крипто-коррупцию”. Это утверждение о том, что крипто-проекты Трампа - это способ купить политическую благосклонность.

В течение многих лет семейным бизнесом Трампов была недвижимость. Сыновья Трампа Дон-младший и Эрик, формально возглавляющие компанию, пока их отец является президентом, заключили множество сделок с недвижимостью в ходе своей глобальной кампании по зарабатыванию денег. Но не обошлось без осложнений, как, например, в Сербии, где протесты и судебное преследование сорвали планы по строительству Trump Tower. Даже проект во Вьетнаме, который получил льготную тарифную ставку, отстает от графика, пишет The Guardian.

Сделки с криптовалютой не сталкиваются с такими сложностями. Наибольший резонанс вызвали трехсторонние транзакции с участием криптокомпании Трампа World Liberty Financial, авторитарных правителей Объединенных Арабских Эмиратов и осужденного крипто-вора, продолжает британское издание. В результате в компанию Трампа поступило 500 миллионов долларов эмиратских денег, ОАЭ получили доступ к мощным американским чипам искусственного интеллекта, а крипто-вор в законе получил помилование.

Те, кто был вовлечен в это, говорят, что все это было просто законным бизнесом. Белый дом заявляет: “Ни президент, ни его семья никогда не вступали и не будут вступать в конфликт интересов”.

Сам Трамп отмахнулся от пристального внимания. “Я заработал много денег до того, как стал президентом”, - сказал он

журналистам. Белый дом долгое время утверждал, что бизнес Трампа отделен от его официальных обязанностей и управляется его взрослыми сыновьями. Президент “не участвовал в управлении своим бизнесом и передал его своим детям, поэтому эти деловые начинания его не касаются”, - сказал чиновник.

Фарадж также говорит, что в том, как он зарабатывает свои крипто-миллионы, нет никакой выгоды за услугу. Он продвигал сомнительные крипто-схемы на веб-сайте с эпизодическими видео и запустил биткоин-проект. Помимо этих личных спекулянтов, весь политический проект Фараджа после Brexit зависел от щедрости Кристофера Харборна, криптомагната из Таиланда. “Ему что-нибудь от меня нужно?” - сказал Фарадж о Харборне. "Нет. Абсолютно ничего взамен”.

Тем не менее, Фараджу сейчас предстоит два расследования их отношений. Лейбористы на этой неделе призвали комитет по надзору за соблюдением стандартов разобраться, не нарушил ли он парламентские правила, лоббируя отказ Банка Англии от криптовалютного плана, который может дорого обойтись Харборну.

Комитет по надзору уже расследует то, что Фарадж не задекларировал личный подарок в размере 5 млн фунтов стерлингов, который он получил от Харборна. Фарадж дал неоднозначные объяснения этому платежу. “Это не дело общественности”, - сказал он.

Среди левых, констатирует The Guardian, тоже нашлось много тех, кто стирал границы между государственной должностью и личным обогащением, от профсоюзных лидеров до Питера Мандельсона и экс-губернатора-демократа, который пытался продать бывшее место Барака Обамы в Сенате.

Но способность Трампа извлекать прибыль намного превосходит возможности других мошенников, пропорционально их власти. Его сторонники в Конгрессе, министерстве юстиции и надзорных органах запугали институты, которые должны поддерживать честность.