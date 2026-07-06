Трамп, Зеленский и провокации: Какие сюрпризы готовит саммит НАТО в Турции

Генсек НАТО хочет решить на саммите «две главные проблемы», Трамп собирается вновь звонить Путину, а Литва, Польша и Финляндия судорожно готовятся к конфликту с Россией. В России ждут провокаций накануне саммита НАТО, который пройдет 7-8 июля в Турции. При этом в самом Альянсе готовятся к сюрпризам от президента США, опасаются раскола и фантазируют о конфликте с РФ на восточном фланге. САММИТ ТРАМПА: ОТ ПУТИНА ДО ЗЕЛЕНСКОГО Основными темами саммита НАТО в Анкаре будут «стратегические угрозы», ситуация на Украине и «последние события на южном фланге альянса», сообщили турецкие власти. При этом особое внимание СМИ приковано к приезду на саммит президента США Дональда Трампа. В программе его визита запланирована и встреча с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, однако состоится она в самом конце. «До Зеленского очередь дойдет только в самом конце дня 8 июля, позже будет только встреча с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. После этого Трамп проведет итоговую пресс-конференцию и покинет Турцию», - отмечает РИА Новости. При этом, по данным Reuters, после встречи с Зеленским Трамп собирается поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Это будет уже вторая беседа президентов России и США с начала июля. В День независимости США, 4 июля, состоялся телефонный разговор Путина с Трампом, в ходе которого обсуждался и украинский вопрос. «Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учётом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса», - сообщил в этой связи помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин «обрисовал» главе Белого дома «картину реальной обстановки на поле боя», где российская армия «уверенно наступает, освобождая один населённый пункт за другим». Со своей стороны, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве опасаются провокаций Киева перед стартом саммита НАТО. «Мы должны ждать провокаций, быть бдительными в любой момент», - сказао Песков журналисту Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос. «МАНЬЯКИ» И КОНФЛИКТ С РОССИЕЙ Генсек НАТО Марк Рютте перед саммитом назвал две главных проблемы Альянса. По его словам, это перегруженные украинским конфликтом военные мощности и проблемы с набором и обучением новых солдат. «Преодоление этих препятствий и есть ключевой вопрос, который мы должны обсудить на следующей неделе (на саммите НАТО – прим. НСН)», — сказал Рютте в интервью The Wall Street Journal (WSJ). Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе опасается раскола НАТО «на две или три части», если не будет единых договоренностей по расходам на оборону. Вместе с тем, по данным издания Politico, страны восточного фланга НАТО, Литва, Польша и Финляндия, «ускоренно готовятся к возможному конфликту с Россией». Журналисты выяснили, что во всех этих странах «спешно ведется укрепление». «Финские военные имеют один из крупнейших артиллерийских арсеналов в Европе (…) Польша делает ставку на бетонные барьеры, датчики, дроны и одну из самых быстрорастущих армий Европы (…) Литва и другие страны Балтии слишком малы и уязвимы, их оборона зависит от готовности НАТО прийти на помощь. Поэтому прибалтийские государства строят совместную линию обороны с противотанковыми рвами и минными полями, а также рассчитывают на постоянное присутствие немецкой бригады численностью около 5 тыс. военнослужащих, которое должно быть развернуто к концу 2027 года», - отмечает издание. Со своей стороны, издание El Mundo накануне саммита НАТО написало, что балансировавшая между Москвой и Западом Турция превращается из «неудобного союзника» в «один из ключевых столпов обороны» Альянса у границ Ближнего Востока и Черного моря. В Финляндии с 1 июля вступил в силу закон, снимающий запрет на размещение на ее территории ядерного оружия. О намерении отменить подобный запрет заявил недавно и президент Литвы Гитанас Науседа. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с НСН возмутился действиями «ядерных маньяков». «Мы не можем у себя под боком терпеть ядерное оружие. В конечном итоге это все может закончиться не очень хорошо. Эти декларации уже не в первый раз звучат от первых лиц прибалтийских государств. Все они с каким-то маниакальным упорством ползут к началу Третьей мировой войны, которая, как известно, закончится практически уничтожением человечества. Какие-то ядерные маньяки стали, им так хочется это оружие получить», - отметил Колесник. Со своей стороны, зампред Совбеза Дмитрий Медведев «поздравил» Финляндию с попаданием в список ядерных целей России. «Радуйся, Финляндия, ты достигла наивысшего уровня безопасности!» – подчеркнул Дмитрий Анатольевич.