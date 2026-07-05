Макрону ищут «должность-трамплин» для возвращения в 2032 году

Президент Франции Эммануэль Макрон после ухода с поста может получить солидную должность в структурах, связанных с миллиардером Ксавье Ньелем. Об этом пишет издание Journal de Dimanche.

Издание пишет, что французский лидер хочет сохранить влияние перед президентскими выборами в 2032 году. Для Макрона могут создать специальную должность, вероятно, в структурах миллиардера Ксавье Ньеля.

Это телекоммуникационный магнат, являющийся основателем крупного холдинга Iliad (входит в топ-5 операторов связи ЕС, более 50 млн абонентов), а также совладельцем газеты Le Monde.

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Не исключено, что Ксавье предложит Макрону руководящую роль в его технологических структурах, фондах венчурного капитала или проектах в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Таким образом, Макрон получит статус «глобального технологического предпринимателя». Он сможет сохранить медийный вес, не уйти в тень после Елисейского дворца и использовать бизнес-ресурсы Ксавеля как «финансовый и репутационный трамплин для возвращения на выборы в 2032 году».

Ранее Макрон говорил, что намерен уйти из политики после истечения президентского срока, однако его оппоненты в это не верят.