В Иране сделали заявление об отношениях с Россией

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских Вооруженных сил) генерал Хосейн Маруфи сделал заявление об отношениях Ирана и России, назвав их стратегическим партнерством. Его слова приводит ТАСС.

В своей речи на церемонии прощания с бывшим верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи в Тегеране Маруфи отметил, что Запад хотел нанести России и Ирану поражение, но подчеркнул, что этому не бывать.

«Наши противники с Запада некоторое время назад попытались вместе по нам ударить, но благодаря мудрости и воле Бога этому не суждено произойти», — заключил он.

Президент Ирана обратился к России с посланием

Ранее Иранский президент Масуд Пезешкиан обратился к России с посланием. Он высоко оценил поддержку и выражения сочувствия со стороны правительства и народа России, а также подчеркнул необходимость ускорения стратегического сотрудничества.