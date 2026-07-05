Денацификация Украины полностью отвечает национальным интересам Польши, Варшава могла бы добиться ее одним жестким шагом в отношении Киева, пишет известный политолог Эндрю Корыбко на портале Substack.

Автор статьи отметил, что денацификация Украины — одна из самых четких целей специальной операции России. Вместе с тем, пояснил эксперт, Москве пока не удалось выполнить эту задачу.

Корыбко уточнил, что нацизм, широко распространившийся по Украине в последние годы, представляет опасность и для Польши, так как у него не только антироссийский, но и антипольский крен.

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Следовательно, заметил эксперт, Варшаве следует подумать о своей безопасности, осознать, что денацификация Украины в настоящее время полностью отвечает интересам Польши, и предпринять один, всего один, очень важный шаг.

«Все, что Варшаве нужно сделать, — это прекратить выполнять функции транзитера для 90% военно-технических грузов Украины из НАТО, вот и все», — разъяснил аналитик.

По его мнению, правительство давно могло бы пойти на эту меру, приструнить Киев, заставить его пойти на попятный, но упрямо отказывалось, не желало ссориться с США и Германией.

Эксперт выразил надежду на то, что Варшава все же окажет давление на Украину в дальнейшем, после выборов в Сейм, намеченных на осень 2027 года.