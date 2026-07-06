Десятки человек погибли из-за рекордной жары в США

По меньшей мере 25 человек погибли в США из-за рекордной жары, охватившей целые районы страны. Более 20 штатов сообщили о температуре выше 100 градусов по Фаренгейту (около 38 градусов по Цельсию), а в праздничные – по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов – выходные над восточной частью США установился тепловой купол.

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Более двух десятков человек – как минимум – погибли в результате опасной жары, вызванной климатическим кризисом, которая опалила районы США рекордными температурами, пишет The Guardian.

Из–за огромного теплового купола, нависшего над восточной частью страны, экстремальная жара охватила миллионы людей в дни, предшествовавшие празднованию полувековой годовщины США в субботу, и в последующие дни. Более 20 штатов сообщили о том, что температура воздуха превысила 38 градусов по Цельсию, что испортило празднование. А более 140 миллионов человек по всей территории США в воскресенье оставались в режиме активного предупреждения о жаре.

Официальные лица Нью-Джерси считают, что экстремальная жара стала причиной гибели 22 человек в 10 округах, в основном в центральной и северной частях штата. По словам официальных лиц, многие из этих людей были найдены в домах без кондиционеров, за пределами своих жилищ, на улице и в припаркованных автомобилях.

Первая из этих смертей произошла в четверг, и возраст погибших, о которых идет речь, в основном колеблется от 30 до 80 лет. Предварительные выводы заставляют следователей полагать, что смерти были связаны с жарой, хотя главный судебно-медицинский эксперт штата Нью-Джерси позже установит точную причину смерти каждого из них.

“Это не типичная летняя жара”, - говорится в заявлении департамента общественного здравоохранения Нью-Джерси. - Такая жара может быстро стать опасной для жизни людей и животных всех возрастов”.

Национальная метеорологическая служба (NWS) сообщила, что прохладный воздух с севера в ближайшие дни снизит некоторые из самых экстремальных температур в регионе, включая Нью-Джерси. Финал чемпионата мира по футболу планируется провести в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси, 19 июля.

Также сообщалось о смерти от жары в округе Кук, штат Иллинойс, сообщила NBC News Наталья Деревянни, представитель правительства. Причиной этой смерти было названо органическое сердечно–сосудистое заболевание, причиной которого стал тепловой стресс.

По словам представителей штата, в четверг округ Хиндс в Миссисипи сообщил о смерти 74-летнего Митчелла Рэя Кули из-за перегрева. Кули был объявлен пропавшим без вести, его тело было найдено на следующий день за заправочной станцией, говорится в заявлении окружного коронера.

“Мистер Кули страдал от состояния здоровья, которое мешало ему принимать решения”, - заявили в офисе коронера. “На основании результатов расследования, осмотра места происшествия и последующей оценки было установлено, что причиной смерти стало перегревание, вызванное погодными условиями. На данный момент нет никаких признаков нечестной игры”.

Тем временем, 27 июня 83-летняя Марта Ирен Ван Эгмонд скончалась в Болтоне, штат Миссисипи, после падения в своем саду. Когда ее муж Рик попытался помочь ей подняться, он тоже упал. Супруги не смогли подняться и провели несколько часов на жаре.

Рик Ван Эгмонд сказал, что он и его жена позвали на помощь, и в конце концов приехали двое мужчин из соседнего жилого комплекса, но для Марты было уже слишком поздно.

Джерамайя Ховард, главный следователь по расследованию смертей в округе Хиндс, объяснил ее смерть жарой в сочетании с возрастом, сообщает WAPT.

Когда Дональд Трамп выступал в субботу во время празднования в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за дождя, службы экстренной помощи оказали помощь 51 человеку с проблемами, связанными с жарой, по состоянию на 8 часов вечера по восточному времени, а 12 человек были доставлены в близлежащие больницы, по словам местных сотрудников службы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Другие мероприятия, запланированные на субботу, включая парад в честь Дня независимости в Вашингтоне, были отменены из–за изнуряющей жары. Среди других сбоев, связанных с погодой, так называемая Великая Американская государственная ярмарка Трампа в Национальном торговом центре также временно закрылась в пятницу после сообщений о том, что 44 посетителям оказали медицинскую помощь от недомоганий, связанных с жарой.

К воскресенью самая сильная жара начала отступать с северо-востока и среднего запада США, перемещаясь дальше на юг, в срединно-атлантическую и юго-восточную части страны. Но ученые предупреждают, что периоды сильной жары с экстремальными температурами указывают на то, что мир должен снизить уровень загрязнения окружающей среды парниковыми газами, которые приводят к глобальному климатическому кризису, отмечает The Guardian.

NWS призывает общественность избегать тепловой болезни, выпивая много жидкости, а также не находиться на солнце и в помещениях с кондиционированным воздухом. Чиновники также попросили людей проверить родственников и соседей – все ли с ними в порядке.