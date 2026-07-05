Умер цыганский барон Артур Чераре

В Молдавии умер цыганский барон Артур Черарь. Посольство России выразило соболезнования родным, близким и всей ромской общине републики.

Артур Черарь скончался в возрасте 65 лет в городе Сороки, который считают центром цыганской общины Молдавии.

Молдавские СМИ пишут со ссылкой на близких, что барон «перенес инфаркт на фоне проблем со здоровьем».

О времени и месте церемонии прощания будет объявлено позднее.

Посольство России в Молдавии выразило соболезнования в связи со смертью Артура Чераря.

«Посольство России с глубокой скорбью восприняло известие о кончине барона ромов Молдавии А.Чераря. Ушел из жизни яркий общественный деятель, человек широкой души и твердых принципов, мудрый хранитель самобытных традиций своего народа», — сказано в сообщении.

Дипломаты отметили неоценимый вклад Чераря в развитие межнационального диалога, укрепление мира и согласия в республике.

Посольство выразило искренние соболезнования родным, близким и всей ромской общине Республики Молдова.

Издание «Спутник Молдова» пишет, что Черарь был одной из самых узнаваемых и авторитетных фигур ромской общины Молдовы. Он стал бароном после смерти своего отца Мирчи Чераря и защищал интересы своего народа, активно участвуя в общественной жизни и сохраняя национальные традиции.