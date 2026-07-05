Зеленский устроил истерику после российских ударов

Владимир Зеленский во время обращения к Парламентской ассамблее ОБСЕ снова потребовал от стран Запада ракет для систем зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Украина, по словам политика, «критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot».

«Все мы знаем, что у наших партнеров они есть, - приводит его слова "Укринформ". - Пожалуйста, помогите сделать это возможным».

На Украине объяснили отказ Зеленского признать потерю Константиновки

В ночь на четверг ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области. Были поражены аэродромы в Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Полтавской областях.

В июне New York Times писала, что Киев испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем Patriot. Зеленский признавал, что украинская противовоздушная оборона не может справиться с баллистическими ракетами.