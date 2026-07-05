Марш против зверств украинских националистов прошёл в центре польской столицы. Несколько тысяч человек приняли участие в акции памяти жертв Волынской резни.

Жители Варшавы прошли от площади Трёх крестов до Могилы Неизвестного солдата. Они призвали не забывать о геноциде польского народа, устроенном бандеровцами во время Второй мировой войны.

О возрождении украинской идеологии нацизма на государственном уровне заявил в сейме Польши и кандидат в премьеры от партии "Право и справедливость". Пшемыслав Чарнек выступил с резкой обличительной речью в адрес режима Зеленского. И зачитал отрывки из доктрины организации, лидеров которой в Киеве сегодня чествуют как героев.