Слова российского президента Владимира Путина после освобождения Константиновки стали жестким посланием Киеву и Евросоюзу.

Как указывает издание L’AntiDiplomatico, заявление политика говорят о том, что Москва рассматривает любые иностранные военные силы, действующие на территории Украины без согласия РФ, как потенциальную угрозу.

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В статье утверждают, что такая риторика адресована не только Киеву, но и европейским политикам.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве готовы рассмотреть приезд главаря киевского режима Владимира Зеленского, если его недавние высказывания о Константиновке подразумевают намерение провести переговоры.