Стало известно о новом плане НАТО в отношении России и Трампа

Саммит НАТО в Анкаре станет самым коротким за последние 20 лет, мероприятие будет состоять из рабочего ужина вечером 7 июля и одной пленарной сессии 8 июля. Об этом пишет ТАСС.

Участники рассмотрят три вопроса: подготовку к военному противостоянию с Россией, увеличение поставок оружия и финансирования Украины, а также наращивание собственных военных возможностей. Продолжительность встречи максимально сокращена. Это сделано для того, чтобы снизить вероятность возникновения разногласий с президентом США Дональдом Трампом. По этой же причине на саммит не пустят выступать украинского лидера Владимира Зеленского.

Трамп обрушился с критикой на НАТО

Одна пленарная сессия саммита пройдет 8 июля, она будет продолжаться менее трех часов. Это, в частности, указывает на то, что основные решения уже согласованы и заложены в проект итоговой декларации, говорится в материале.

Предполагается, что в данном документе лидеры стран альянса подтвердят обязательство довести военные расходы до 5 процентов ВВП к 2035 году и пообещают Украине долгосрочную военную помощь.

Ранее СМИ писали, что Европа хочет «купить» благосклонность президента США Дональда Трампа новыми соглашениями по покупке американского оружия. Европейские чиновники также подчеркнули, что хотят превратить повестку саммита НАТО в Анкаре в вопрос по «зарабатыванию денег», чтобы Трамп не возмущался недостаточными расходами стран альянса на оборону.