Аномальная жара в США унесла жизни 25 человек

Телеканал NBC сообщил о росте числа смертей, связанных с экстремальной жарой. За субботу только в одном штате скончались еще три человека. Тем временем в Вашингтоне температура побила рекорд 1920-х годов.

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По данным минздрава Нью-Джерси, общее число жертв жары в штате достигло 22 человек. Еще один смертельный случай зафиксирован в Иллинойсе, два — в Миссисипи. В Нью-Йорке воздух прогрелся до 38 градусов, начал плавиться асфальт.

Десятки городов отменили праздничные мероприятия в честь Дня независимости. Более 840 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за перегрузки энергосетей.

Штормовая погода и аномальная жара затронули регионы от Глубокого Юга до Среднего Запада и Восточного побережья. Накануне в Вашингтоне из-за грозы эвакуировали тысячи гостей с центрального бульвара, но Трамп отказался отменять свое выступление.