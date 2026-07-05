На Украине объяснили отказ Зеленского признать потерю Константиновки
Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский отказывается признать потерю Константиновки из страха за свою жизнь. В эфире YouTube-канала он предположил, что публичное признание утраты города стало бы ударом по репутации украинского президента и усилило давление внутри страны, в том числе со стороны военных.
Российский экипаж полгода укрывался под танком Т-72 в Константиновке
Ранее кипрский журналист Алекс Христофору уже заявлял, что потеря Константиновки стала ударом для Киева накануне саммита НАТО в Анкаре.