Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский отказывается признать потерю Константиновки из страха за свою жизнь. В эфире YouTube-канала он предположил, что публичное признание утраты города стало бы ударом по репутации украинского президента и усилило давление внутри страны, в том числе со стороны военных.

«Зеленский упёрся рогом не просто так. Если он признает падение Константиновки, то это настоящая катастрофа для его репутации. Вот тебе и конец, Зеленский. ВСУ такого провала тебе не простит», — сказал Соскин.

Российский экипаж полгода укрывался под танком Т-72 в Константиновке

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору уже заявлял, что потеря Константиновки стала ударом для Киева накануне саммита НАТО в Анкаре.