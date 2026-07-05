Раскрыты объемы отмытых средств на Украине
За 2025 год на Украине выявили случаи незаконной легализации средств на общую сумму 12,35 миллиарда гривен (свыше 270 миллиона долларов). При этом речь идет только о фактах, которые удалось обнаружить, пишет ТАСС со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны.
Всего по фактам отмывания средств в 2025 году было возбуждено 1344 дела, в то время как в 2024 году - 1132, а в 2023-м - 969.
Ранее евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер назвал коррупцию помехой для вступления Украины в ЕС. Парламентарий заявил, что у ЕС уже был опыт принятия стран с подобными проблемами, хотя масштабы ситуации на Украине значительно больше.