Си Цзиньпин: Китай готов укреплять отношения с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин в ответной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну подтвердил готовность совместно содействовать долгосрочному, стабильному развитию отношений между двумя странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Телеграмма была направлена 1 июля в ответ на поздравление Ким Чен Ына по случаю 105-летия основания Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин отметил, что стороны продолжат реализовывать достигнутые ранее договоренности, укреплять двустороннее сотрудничество и внести вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе.

Председатель КНР также поблагодарил Ким Чен Ына за поздравление и теплый прием во время своего недавнего государственного визита в КНДР. Он подчеркнул многолетнее сотрудничество и дружбу между Коммунистической партией Китая и Трудовой партией Кореи. До этого сообщалось, что Ким Чен Ын и Си Цзиньпин на встрече в Пхеньяне достигли к соглашения о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества и укреплении стратегической координации.