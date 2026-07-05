Польша потребовала четкого сигнала от Украины после скандала из-за Зеленского

Польша требует четкого сигнала от Украины после скандала из-за решения президента Владимира Зеленского о присвоении одному из подразделений наименования в честь «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Polsat News.

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Глава польского правительства подчеркнул, что теперь украинская сторона должна сделать первый шаг к снижению напряженности.

«Мы ожидаем, что Украина сделает первый шаг после этого неудачного решения президента Зеленского. Было бы хорошо услышать очень четкий сигнал из Киева. Они пытаются, но мы все равно хотели бы это четко услышать», — подчеркнул Туск.

Ранее бывший премьер-министр Польши, глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил Украине заблокировать вступление в Европейский союз (ЕС) из-за Степана Бандеры и ОУН (Организация украинских националистов; запрещенная в России экстремистская организация).