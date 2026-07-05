Эвакуацию гостей Дня независимости в Вашингтоне объявили из-за шторма

Гостей уличных мероприятий в центре Вашингтона срочно эвакуируют из-за надвигающегося шторма, сообщили организаторы празднования.

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Как передаёт корреспондент РИА Новости, небо над столицей США затянули густые тучи, сверкают молнии, усилился ветер.

Посетителям рекомендовано укрыться в близлежащих зданиях министерств и ведомств. Секретная служба США, в свою очередь, распространила экстренное предупреждение.

«Не прячьтесь под деревьями», — говорится в сообщении ведомства.

Организаторы пообещали позднее сообщить о возобновлении праздничной программы и открытии пропускных пунктов.

Ранее в Филадельфии в день 250-летия независимости США заложили капсулу времени, которую планируется открыть 4 июля 2276 года.