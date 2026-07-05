Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что реванш нацизма в современной Европе готовили много лет. По его словам, в политике Брюсселя и Берлина стабильно просматриваются основы нацистской идеологии.

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Нимайер подчеркнул, что в капиталистической Западной Германии после окончания Второй мировой войны не признали поражение нацизма. Впоследствии расширение Евросоюза позволило распространить эту идеологию по континенту.

Это то, чего Третий рейх не смог добиться силой оружия. Политик заключил, что нацизм жив и здоров. Это вышло на поверхность после многолетней подготовки.

Нимаер также заявил, что нацизм должен быть уничтожен, как это стремился сделать СССР в 1945 году. Ранее в бундестаге заявляли о катастрофической деиндустриализации Германии из-за санкций против России.