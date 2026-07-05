Франция снова плавится: введен оранжевый уровень опасности на юге

Метеорологическое агентство Франции объявило о введении режима оранжевой опасности. В воскресенье температура в семи департаментах достигнет 35–37 градусов, местами до сорока. Подробности сообщает Le Figaro.

В зону предупреждения вошли Ардеш, Од, Дром, Гар, Эро, Восточные Пиренеи и Воклюз. Ночные температуры на юго-востоке останутся высокими — до 25 градусов.

Сильные ветры в средиземноморских регионах повышают риск лесных пожаров до максимального уровня. Шесть департаментов классифицированы как зона особой пожарной опасности.

Агентство Santé publique France сообщило о росте смертности на 29,1% за неделю 22 июня — это около двух тысяч дополнительных случаев по сравнению с предыдущей неделей.