Нетаньяху: Израиль горд стоять на стороне Америки против тиранов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов. Он назвал Дональда Трампа и американский народ «дорогими друзьями».

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По словам израильского лидера, между странами существует крепкая связь, потому что у них одна судьба. Он подчеркнул, что свобода никогда не дается даром и ее нужно постоянно защищать.

Нетаньяху заявил, что «тираны» хотят смерти Америки и Израиля, но они ошибаются. Он выразил уверенность, что когда Америка и Израиль держатся вместе, свобода становится сильнее.

По его словам, вместе они защищают общую цивилизацию, и с божьей помощью свобода восторжествует над тиранией.