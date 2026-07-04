Трамп заявил о превращении Европы в страну третьего мира

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Европа рискует превратиться в страну третьего мира. Он написал об этом в соцсети Truth Social.

«Европа понимает, что, принимая преступников из стран третьего мира, вы сами становитесь страной третьего мира», — заявил американский президент.

Он добавил, что подобные процессы происходят «быстро, в мгновение ока». В связи с этим Трамп заключил, что его избрали на пост президента Соединенных Штатов «как раз вовремя».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в Вашингтоне есть «определенное разочарование» европейскими союзниками по альянсу из-за их позиции по Ирану. До этого Трамп признался, что разочарован Великобританией, Германией, Францией, Италией и Испанией.

В июне Трамп назвал США «страной третьего мира с выборами», обвинив Демократическую партию в подтасовках в ходе голосований.