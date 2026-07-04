Полиция насчитала почти 50 преступлений во время акций протеста против АдГ

Полиция насчитала 48 преступлений и 11 нарушений общественного порядка во время акций протеста против двухдневного съезда "Альтернативы для Германии" (АдГ) в Эрфурте. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов Тюрингии, опубликованном в X.

"Около 31 тыс. человек приняли участие в течение дня в 16 демонстрациях и протестных акциях", - отметили в полиции. Еще около 10 тыс. человек участвовали в различных акциях по блокаде улиц и дорог.

"Пока зарегистрированы 48 преступлений и 11 нарушений общественного порядка. Идет следствие", - говорится в заявлении. В полиции подтвердили, что "отдельные представители СМИ получили легкие травмы".

В то же время отмечается, что, несмотря на многочисленные протесты, съезд АдГ смог начать свою работу согласно плану.