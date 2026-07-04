Стало известно о разговоре Трампа и Зеленского

По словам журналиста Барака Равида, он поздравил американского президента с 250-летием независимости США. Об этом он написал в соцсети X со ссылкой на источник.

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Ранее Борис Джонсон поздравил США с Днём независимости и назвал страну «британским проектом». По его словам, обретение Тринадцатью колониями Великобритании в Северной Америке суверенитета — не результат автономного развития американской политической мысли, а закономерный продукт идей британских деятелей эпохи Просвещения в XVIII веке.

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