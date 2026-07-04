Стало известно о разговоре Трампа и Зеленского

Axios: Дональд Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским
По словам журналиста Барака Равида, он поздравил американского президента с 250-летием независимости США. Об этом он написал в соцсети X со ссылкой на источник.
Ранее Борис Джонсон поздравил США с Днём независимости и назвал страну «британским проектом». По его словам, обретение Тринадцатью колониями Великобритании в Северной Америке суверенитета — не результат автономного развития американской политической мысли, а закономерный продукт идей британских деятелей эпохи Просвещения в XVIII веке.
«До окончательного разрыва с ненавистным правительством Георга III, взимавшим чрезмерные налоги, такие люди, как Томас Джефферсон и Бенджамин Франклин, считали себя британцами — верными слугами короны — и верили, что, начав свое восстание, они отстаивали древние принципы, заложенные в Англии: верховенство права, представительное правительство, суд присяжных и отсутствие налогообложения без представительства», — написал Джонсон в статье для Daily Mail.