Бизнесмен Ермолаев вышел из комы после взрыва в Монако

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, госпитализированный в больницу Марселя после покушения со взрывом в Монако, вышел из комы, его состояние улучшилось. Об этом сообщает газета Nice Matin.

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В то же время 46-летняя дочь бывшего первого заместителя прокурора Днепропетровской области Анна Насобина, которая в тот день сопровождала бизнесмена, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. После госпитализации в больницу Ниццы, она перенесла операцию по ампутации ног и на протяжении последних дней ей регулярно делают переливание крови. Врачи допускают, что женщина может потерять ряд важных чувств вроде зрения и слуха, а также способность разговаривать. Получивший ожоги в результате взрыва 13-летний ребенок был доставлен в детскую больницу Ниццы и, по данным газеты, сейчас угрозы для его жизни полученные травмы не представляют.

Что касается главной подозреваемой в осуществлении покушения, 39-летней Анастасии Березовской, то правоохранителям пока не удалось ее задержать. Как пишет газета, после того, как сработало взрывное устройство, она пешком пересекла границу с Францией, где села в арендованный автомобиль и, предположительно, сначала выехала в Италию, откуда уже направилась в сторону Германии, где она запрашивала убежище в 2022 году и до настоящего времени проживала в центре для соискателей убежища в Хофхайме (земля Гессен в центральной части ФРГ).

Покушение в Монако

29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала BFMTV, один из троих раненых - Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. СМИ сообщали, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.

Подозреваемая по делу об атаке на Ермолаева объявлена в международный розыск

Прокуратура Монако начала расследование по факту происшествия в связи с "покушением на убийство". Как сообщала Le Figaro со ссылкой на источники, следователи склоняются к версии, что за этим преступлением стоит Служба безопасности Украины (СБУ). По информации издания Comments.ua, СБУ могла устроить покушение на Ермолаева, чтобы взять под контроль связанные с ним кол-центры в Днепропетровске и даже более широкие теневые бизнес-процессы в городе, а также предотвратить его возможное вмешательство в политику в будущем.