Трамп рассказал, планируют ли США убивать руководство Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не намерены убивать иранское руководство, поскольку это сделало бы невозможным дальнейшее ведение переговоров с исламской республикой. Об этом сообщил портал Axios на основе интервью с американским лидером.

"Трамп заявил Axios, что он наблюдает за церемонией прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи", - говорится в публикации. "Они все там", - отметил Трамп, имея в виду руководство Ирана.

Как уточнил портал, говоря о возможности нанесения удара с целью убийства ключевых должностных лиц исламской республики, глава вашингтонской администрации подчеркнул: "

<...> Мы не будем этого делать, поскольку тогда нам не с кем будет вести переговоры".

Опубликованы кадры с похорон верховного лидера Ирана

По версии американского лидера, иранская сторона "умоляет о сделке" о мире. Как уточняется в публикации, Трамп "добавил, что был удивлен, увидев, что некоторые иранцы плачут на церемонии прощания" с Али Хаменеи. "Может быть, это притворные слезы", - привел портал слова американского президента.

Трамп ранее заявил, что США предоставили Ирану недельный перерыв в переговорах в связи с похоронами Али Хаменеи.

Прощание с Али Хаменеи, который погиб в результате американских и израильских ударов, началось 3 июля в Тегеране. В траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. Россию представлял зампредседателя СБ РФ Дмитрий Медведев.