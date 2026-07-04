В Германии допустили незапланированное политическое событие

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель допустила проведение досрочных выборов в Бундестаг уже в 2027 году. В интервью телеканалу Phoenix она заявила, что, по её прогнозам, федеральные выборы состоятся не в 2029-м, а значительно раньше — вероятно, уже в следующем году.

Причиной для такого сценария Вайдель называет низкие рейтинги правящей коалиции.

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Согласно последним опросам, блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии вместе набрали бы в случае выборов всего 34% голосов. При этом АдГ уверенно лидирует с результатом 29%.

Ранее, 4 июля, делегаты партийного съезда переизбрали Алис Вайдель и Тино Хрупаллу на посты сопредседателей АдГ.