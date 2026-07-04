Трамп — о Нетаньяху: он знает, кто здесь босс

Президент США Дональд Трамп сообщил Axios, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил его о встрече в Белом доме.

Портал отмечает, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе после возвращения американского лидера с саммита НАТО.

«Мы очень хорошо ладим. Нетаньяху знает, кто здесь босс», — сказал Трамп.

Ранее в Politico писали, что Соединённые Штаты перестали делать для Израиля исключение из принципа «Америка превыше всего», в результате чего еврейское государство утратило статус «особого союзника».