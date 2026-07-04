Съезд ультраправой партии Германии прервали «Имперским маршем» из «Звездных войн»

Съезд ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Эрфурте прервали «Имперским маршем» из «Звездных войн». Об этом сообщает Bild.

Когда в зале заседаний громко заиграла известная композиция, участники съезда долго не могли понять, откуда исходил звук.

«Через несколько минут техники и сотрудники федерального управления уголовной полиции обнаружили встроенный динамик в стене выставочного зала. Устройство было хорошо спрятано между облицовкой и стеной», — сообщило издание.

Ранее один из лидеров оппозиционной партии АдГ Тино Хрупалла призвал в полной мере расследовать теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».